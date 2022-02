Pitana habló del polémico penal que perjudicó a River

river-armani.jpg Franco Armani, arquero de River, se retiró con muchísima bronca.

Esta jugada llenó de bronca a varios del entorno del conjunto riverplatense. Incluso el DT Marcelo Gallardo y el mediocampista mendocino Enzo Pérez manifestaron su descontento al finalizar el encuentro.

https://twitter.com/Enzonetismo/status/1492645036470816768 ESCANDALOSO EL PENAL QUE COBRO PITANA. INSOLITO. pic.twitter.com/ju1IVfRVCQ — enzonetismo (@Enzonetismo) February 12, 2022

Néstor Pitana habló cuando la aguas ya se habían calmado y dio su punto de vista sobre el penal que cobró a favor del Tatengue, que fue determinante en el resultado ante River.

"Es una constante evaluación. Me quedo con el ángulo que tengo. Veo penal y por eso lo pito. No tengo diferentes ángulos. Me quedo con la situación activa, busqué el between entré jugadores. Veo que se lo lleva puesto", aseguró el árbitro misionero.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1492670642252038147 "YO ME QUEDO CON EL ÁNGULO QUE TENGO, VEO PENAL" declaró Pitana desde Santa Fe. pic.twitter.com/gabv3MZUWR — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2022

"Más allá que se pueda ratificar o rectificar, uno tiene un ángulo y decisión. Y uno va a constatar. No perdamos la premisa que el árbitro de cancha toma decisiones. Si no, esto deja de ser fútbol. El VAR es cuando es un error obvio y claro. Soportar por soportar decisiones que no ocurren, no. El árbitro te está relatando y hay imágenes que constatan, tenés que acompañar la decisión", agregó.

Gallardo y su punto de vista

El DT de River, visiblemente molesto por la decisión de Néstor Pitana al cobrar penal, afirmó: “Sobre esos puntos sí voy a hablar sobre uno, no voy a perder el tiempo hablando sobre lo otro porque no tengo ganas de decir nada, pero sí voy a destacar el punto que mencionaste que es que solamente tengo que felicitar a Unión porque nos ganó un gran partido, jugó muy bien, jugó mejor que nosotros y cuando pasa eso se puede reconocer cuando el adversario es superior. Nos superaron y no encontramos en ningún momento de partido. Lo bueno es que pasa en esta primera fecha y nos sirve para darnos cuenta de que los rivales nos van a jugar con este nivel de intensidad y enfoque. Viene bien que nos pase ahora”.

