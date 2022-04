Pablo Palacio admitió que levantó su nivel en Independiente Rivadavia por el sacrificio

Pablo Palaacio Horizontal.jpg

El volante ofensivo aseguró sobre su momento personal y el rendimiento del equipo admitió: "Me siento muy bien y el equipo ha encontrado un buen funcionamiento en la cancha. En el encuentro ante Brown en Adrogué nos quedó la espina de poder haberlo ganado, por la forma que jugamos".

"Siempre fuimos un equipo con mucha intensidad, y hemos crecido en los últimos partidos. Hay que seguir por este camino en el campeonato", agregó el futbolista.

En los dos últimos partidos Palacio ha tenido un alto rendimiento. Sobre el nivel dijo: "Creo que la levantada que he tenido es por el trabajo, por el sacrificio y por no darme por vencido. Por un tiempo no estuve en el nivel que pretendía y nunca bajé los brazos ni me rendí. Con Agustín Verdugo hemos formado una buen sociedad y nos entendemos muy bien. Ahora hay que seguir afirmando lo bueno que venimos haciendo".

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Ahora Independiente Rivadavia jugará frente a Chacarita en el Malvinas Argentinas. El encuentro se jugará este sábado 30 de abril, desde las 18. "Vamos a enfrentar a un rival complicado, que está haciendo una buena campaña. No es lo mismo que jugar en el Gargantini, pero lo vamos a hacer en una buena cancha, con nuestra gente y seguramente saldrá un buen partido".

Fotos: Martín Pravata (UNO)