Newell's se hizo gigante y le ganó el clásico a Rosario Central

newells1.jpg Juan Manuel García le dio el triunfo a la Lepra rosarina en el Gigante de Arroyito.

La última victoria de Newell's había sido en octubre de 2016, también en condición de visitante, mientras que luego el Canalla había cosechado cuatro triunfos y habían empatado en tres ocasiones.

Esta dura derrota como local deja aún más en la cuerda floja al entrenador Cristian Kily González, dado que su equipo perdió cuatro de los últimos cinco partidos que disputó y solo sumó siete puntos en lo que va de la competencia.

newells2.jpg Pablo Pérez y Marco Ruben disputan la pelota en el clásico rosarino.

Newell's, por su parte, alcanzó las 13 unidades en la Zona A, donde se ubica en la quinta posición, a dos del por ahora líder, Racing.

Así fue el gol de Newell's

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1505610727272456192 ¡Explotó la Lepra! Armando Méndez fue hasta el fondo, tiró el centro y Juan Manuel García agarró el rebote que dio Gaspar Servio para el 1 a 0 en el clásico.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/F87ntMK1BM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 20, 2022

Síntesis

Central 0: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Komar, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Emmanuel Ojeda, Gino Infantino y Emiliano Vecchio, Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Newell's 1: Ramiro Macagno; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta y Martín Luciano; Juan Garro, Pablo Pérez, Julián Fernández, Francisco González y Nicolás Castro; Juan Manuel García. DT: Javier Sanguinetti.

Gol en el segundo tiempo: 6m. Juan Manuel García (N).

Cambios: segundo tiempo, 9m. Ramiro Sordo por Garro (N),11m. Marco Campagnaro por Luciano (N); 20m. Luciano Ferreyra por Montoya (C) y Luca Martínez Dupuy por Gamba (C); 29m. Nazareno Funez por Pablo Pérez (N), Marcos Portillo por Castro (N) y Juan Sforza por Juan Manuel García (N); 32m. Facundo Buonanotte por Infantino (C) y 38' Milton Caraglio por Damián Martínez (C).

Amonestados: Luciano, Pablo Pérez, Julián Fernández y Campagnaro (N), Luciano Ferreyra y Servio (C).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Pablo Echavarría.