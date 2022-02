"Messi está sufriendo en el PSG, es un equipo de mercenarios"

Rexach-Messi.jpg

Luego se preguntó por qué razón Leo dejó el Barsa y se fue al PSG. "Aún la verdad de la salida de Messi no se conoció y seguramente se sepa con el correr del tiempo. Me hubiese gustado que se retirara en el Barcelona. Un hombre que nació aquí, me hubiese gustado que se retire jugando en serio aquí", tiró.

Eexach añadió: "Messi está obligado a regresar al Barcelona de lo que él quiera. A mi me gustaría que se quede a vivir en el Barcelona. Su vida futbolística la tiene que terminar aquí".

Posteriormente disparó: "Fue a parar a un equipo que se ha formado a base de talonario que juegan para ellos mismos. En cambio, el Barcelona jugaba para Messi. Messi aquí era la guinda del pastel y eso hace que sea muy difícil que Messi pueda encontrar un equipo que tenga esa relación: club y jugador. Su época en el Barcelona será irrepetible".

"El Barcelona sin Messi generó un antes y un después. Será inigualable e irrepetible que vuelva a tener un jugador como Messi. Dejó un hueco como persona y futbolista que es imposible de llenar. Encontrar un fenómeno de la talla mundial como él será imposible. Barça y Messi era un binomio espectacular. Hay un Messi del Barça y hay un Messi del después", cerró.