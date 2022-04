Lucas Faggioli y la alegría de marcar su primer gol en Maipú

Sobre su gol al Funebrero admitió: "Fue mi primer gol, estoy contento por el tanto que convertí, y por la confianza que me dan. Estamos muy felices de jugar en este club y todos los partidos tratamos de dar lo mejor".

Deportivo Maipú en este tramo del campeonato ha mostrado una gran versión futbolística, yendo al frente en todas las canchas. Sobre el juego de su equipo, el defensor reconoció: "Hemos plasmado la idea que nos inculca el cuerpo técnico, nos sentimos muy bien con este juego, hay que seguir por este camino en el torneo. El equipo que ha mostrado mucho protagonismo en los encuentros que ha disputado y cada partido que pasa juega mejor".

Lucas Faggioli está pasando un gran momento, tiene la virtud de salir jugando del fondo y le gusta pegarle de meda distancia. "Estoy en un buen nivel, el cuerpo técnico y mis compañeros me dan mucha confianza, me siento muy bien en esta institución. Cada da vez que entro a la cancha lo hago con mucha confianza y el objetivo que tenemos es dejar al club en lo más alto. Me gusta salir jugando, me siento cómodo por la confianza que me dan de poder hacerlo".

Fotos: gentileza Prensa Deportivo Maipú