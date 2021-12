Leonardo Ponzio, entre lágrimas: "No le puedo pedir más a este deporte"

"Estamos disfrutando lo último que nos queda. Prefiero terminar de la manera que yo quiero y no en otra circunstancia. Hoy me puedo tomar ese atrevimiento", agregó.

"Son semanas difíciles. Gracias por el cariño. Agradezco el reconocimiento a la Legislatura. Hace bastante estaba pendiente, pero todo pasa por algo. Hoy tocó después de muchos años y con muchas cosas que estoy viviendo", afirmó.

Quiere ocupar otro rol en el Millonario

"Seguramente, el lugar lo voy a tener. En donde pueda ser útil, donde uno entienda que está en River y hay que respetarlo. El tiempo dirá. Siento que no me voy a poder ir nunca de acá. Es muy grande. Me dolería perder el lugar que logré en esta institución. Va a haber tiempo para todo", afirmó.

Luego habló de Marcelo Gallardo, quien todavía no define su futuro en el Millonario. “Marcelo es una persona que va a decidir él cuándo llega el final o no. Él siempre será parte de esto. Él tiene mucho por delante, acá o donde sea y como siempre lo manifestó quiere estar de la mejor manera y estará buscando eso", cerró.