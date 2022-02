Las explosivas frases del Kun Agüero y una confirmación que esperaban los fanáticos

"Fue todo muy rápido. La idea era jugar con Messi en el Barcelona y pasaron muchas cosas en el medio. Era para llegar muy bien al Mundial, claramente, pero cuando me pasó esto del corazón fue muy raro y de golpe. No se sabe por qué vino y yo voy a seguir investigando. Quiero saber la verdad si fue por el Covid-19 o la vacuna. Yo estaba súper bien físicamente"

Otras frases del Kun

"El mes que viene tengo un control más y quiero jugar con mis amigos y mi familia, pero me da miedo. Es medio raro todo. Estuve toda mi vida entrenando al máximo y en alta competencia. No miro fútbol ni leo noticias, me da igual lo que está pasando. Me concentro en lo que a mí más me gusta. El doctor me dijo que tuve suerte, que pude tener un infarto".

"Es muy reciente lo que me pasó. Me han llegado ofertas de muchos lados, pero la realidad es que quiero disfrutar y estar tranquilo. Ser jugador me impidió un montón de cosas, como por ejemplo el otro día celebré el cumpleaños de mi hijo que fue el primero que pasé acá con todos los familiares. Eso a mi hijo le hizo muy bien y siendo jugadores te perdés esas cosas".

"Benjamín está en la edad justa que quiere jugar. Vamos a ver. Intentaré poder acompañarlo en lo que él quiera. Yo le expliqué todo, ahora está en él ver qué quiere hacer".

“En mayo se cumplen 10 años del gol del campeonato con el Manchester City. Mi estatua estaría lista para esa fecha, dicen que va a ser grande. No se ganaba hace muchos años y la manera cómo se ganó fue lo que impresiona".

"Siempre estuve rodeado con mi familia. Eso es fundamental para todo, en los momentos buenos y malos. Salvo mi viejo cuando decía que yo era un desastre jeje. Fue muy duro, nunca me dijo que jugué bien. Cuando me retiré, el 15 de diciembre, ahí me mandó un mensaje y me puso que para él fui el mejor jugador que vio. Espero que me retire para decírmelo jeje".

"De vez en cuando pienso, cuando veo un partido, y se me viene a la cabeza ¿voy a volver?. No sé, inconscientemente me pasa, pero claramente sé que no. La verdad es que estoy más en un proceso de no ver fútbol. El otro día hablaba en el grupo con los chicos (de la Selección) y era sábado y me olvidé. Entonces pregunté, ¿estoy hablando y alguno está jugando? jeje Es un proceso de no ver partidos porque sé que me va a poner en la cabeza eso de volver y es como mirar algo que sé que no va a pasar".

Kun Aguero gammers.jpg El Kun Agüero recibió una inesperada acotación de su hijo Benjamín.

"Por lo menos ganamos un título con la Selección, era algo que esperábamos con todos mis compañeros. Fue mi última alegría con la Selección y personal, porque justo cuatro meses después pasó lo que pasó".