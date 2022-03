Laporta le dio un golpe en el corazón Messi

"Estamos construyendo un equipo nuevo, con gente joven", dijo el mandatario de la institución catalana, en relación al posible retorno del astro rosarino, de 34 años, en caso de rescindir anticipadamente el vínculo que sostiene con el París Saint Germain.

Laporta fue tajante en diálogo con RAC 1 y manifestó que "no nos planteamos" la vuelta del máximo goleador de la institución española.

"No hablo con él, no tengo una comunicación fluida como antes de que marchase", blanqueó Laporta.

"No hay contacto personal, le recuerdo con afecto y espero que él también. Para mí no fue fácil, me hubiera gustado que las cosas fueran de manera diferente, pero, tal y como se produjeron, pensé que lo primero era la institución y creo que hicimos lo que teníamos que hacer", amplió Laporta.

Messi se fue al PSG en agosto pasado

Messi se marchó en agosto pasado de Barcelona, al no llegar a un acuerdo para renovar su vínculo, y decidió aceptar la propuesta que le formuló el PSG de Francia, que lo ató por las próximas dos temporadas.