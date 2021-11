"No descarto el regreso de Messi e Iniesta. Ha sucedido con Dani y le quiero agradecer porque ha visto la situación del club y quiere venir a ayudar. También le agradezco que haya hecho un esfuerzo económico. Vamos a revertir esta situación, pero que ahora haya hecho este esfuerzo es de agradecer, son personas que han hecho grande este club", dijo Laporta.

Messi-Iniesta.jpg

"Estamos hablando de dos jugadores espectaculares, tanto Leo como Andrés. No puedo predecir el futuro, aún están jugando. Siempre los tendremos presentes, pero en estos momentos tienen contrato en vigor con otros clubes, en la vida nunca se sabe...", añadió.

Sin embargo, Leo mostró en su última entrevista su malestar por el accionar que tuvo Laporta cuando se definió su partida al PSG de Francia.

Qué dijo La Pulga

"La verdad es que, como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club, las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona", había dicho Messi hace algunas semanas.

Y añadió: "Me parece que están fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco".