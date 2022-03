Juan Román Riquelme describió a Messi y emocionó a todos

“Para mí, Mbappé, Neymar y Messi jugaron un gran partido los tres. Messi no puede marcar a Benzema, juega a otra cosa. Para mí jugaron muy bien”, expresó Riquelme.

“Messi no es el de hace diez años. Es un genio que se fue reinventando con el tiempo. Ahora juega como un número 10, da pases de gol, hace pausas. Al comienzo aceleraba y era más rápido con la pelota que sin ella. No pateaba tiros libres, ahora patea mejor que todos. Es un genio. Es único. Yo lo quiero un montón. Y jugó un gran partido, pero del otro lado era el Real Madrid. Benzema es extraordinario, dijo 'acá estoy yo'. Para que estemos hablando de Modric, Kroos, Vinicius es porque tienen la suerte de jugar con Benzema. Si no lo tuvieran, no hablaríamos de ninguno de ellos. Es único y ha hecho un partido increíble”, describió.

messi3.jpg Messi están siendo muy castigado por los hinchas del PSG.

La Selección argentina y Qatar 2022

Una de las preguntas instaladas es si la Selección argentina es firme candidata a quedarse con el Mundial de Qatar 2022.

Juan Román Riquelme no dudó en aumentar las esperanzas de los hincha argentinos. “Siempre que está Messi, sí. Tenemos al mejor de todos. No tengo dudas de que va a ser un gran Mundial. Para que Argentina esté cerca de conseguirlo, necesitamos que esté bien. Siempre hay que tener fe en Messi”.

messi2.jpg Lionel Messi, la máxima esperanza de los argentinos para el Mundial de Qatar 2022.

El próximo viernes 25 de marzo, Argentina será local ante Venezuela en la Bombonera, por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. “Es maravilloso. Va a jugar el mejor jugador del mundo en nuestra cancha. Es un placer. Cuando nos preguntaron, dijimos que para nosotros era un lujo. Estábamos muy agradecidos. Verlo a Messi en la Bombonera va a ser maravilloso, lo vamos a disfrutar mucho. Ojalá que él disfrute de jugar en nuestra casa”.