Javier Mascherano presentó el nuevo proyecto de la AFA

"Yo le di a entender mi visión de darle una estructura y una forma al trabajo de todas las selecciones juveniles dentro de una metodología", explicó el ex volante central, recientemente retirado.

Mascherano-afa-1.jpg Javier Mascherano estará al frente del nuevo proyecto de la AFA.

"El proyecto se vio un poco postergado y después de retirarme el presidente me volvió a convocar para activar estas charlas que veníamos teniendo y desarrollar este programa", señaló.

Con la idea de desarrollar "una línea de entrenamiento bajo un mismo modelo de juego, siempre consensuado con los entrenadores de cada categoría" el proyecto también incluye una parte de desarrollo que ya había presentado AFA en 2018.

Javier Mascherano estará acompañado por Bernardo Romeo y un grupo de colaboradores para implementar Centros de Formación en todo el país "sobre todo para aquellos chicos que están bastante lejos de Ezeiza".

El Departamento de Metodología y Desarrollo está compuesto por Javier Mascherano, Pablo Blanco, PF de Alejandro Sabella en la Selección mayor, y Oscar Hernández, catalán con larga experiencia en el fútbol base del Barcelona.

El programa está disponible en el sitio oficial de la AFA.

Con 36 años, Mascherano acredita 147 partidos con la camiseta argentina y una trayectoria de 15 años en la que disputó 4 mundiales y 5 Copa América. También ganó dos medallas de oro olímpicas con la Sub 23 y jugó mundiales en Sub 17 y Sub 20.

El ex jugador de River, Barcelona y Liverpool, entre otros equipos, también había inaugurado la Academia Mascherano que funciona en la localidad bonaerense de Lincoln.