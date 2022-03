Guillermo Ortiz dijo que Godoy Cruz tuvo un crecimiento en su juego

A la hora de hacer un análisis el futbolista admitió: "Lo importante era ganar, no lo habíamos poder hacer en la competencia, el torneo es muy irregular para todos los equipos, me parece que veníamos teniendo buenos rendimientos y no se reflejaba en los resultados o en los puntos que tenemos. La victoria es lo más destacable, siempre hay aspectos para mejorar. En todos los partidos hay puntos para corregir, todos los encuentros son distintos, hemos mejorado en muchos aspectos en los últimos compromisos, hemos tenido un crecimiento".

Guillermo Ortiz sobre la identidad del equipo aseguró: "La idea nuestra es siempre salir a ganar, creo que el vaso siempre estaba medio lleno, no estaba vacío. los jugadores siempre tratamos de dar lo mejor en cada cotejo que nos toca jugar; a veces la pelota entra y en otras ocasiones no quiere ingresar, es la realidad".

Luego añadió: "Acá ha sido muy importante que se haya quedado la base del torneo anterior y hay un plantel muy joven con mucho futuro, y va ser difícil que vuelva a tener esta camada, en las divisiones inferiores se trabaja muy bien".

Se viene el Rojo

Con respecto al próximo compromiso que asumirá Godoy Cruz, que será ante Independiente de Avellaneda, este lunes a las 17 en el estadio Malvinas Argentinas por la 5 fecha de la Copa de la Liga Profesional, el ex Atlético Tucumán admitió: "Es un lindo partido para jugar frente a un equipo importante, esperemos poder seguir por la senda del triunfo".

Fotos: Gentileza Prensa Godoy Cruz.