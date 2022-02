Gimnasia y Esgrima no tuvo un buen debut y cayó ante San Martín de San Juan

En el complemento al equipo mensana (espera ansiosamente el clásico ante Independiente Rivadavia), que fue protagonista en el 2021 en el certamen, no le cobraron un penal.

El volante local Ulises Ortegoza tuvo un mano a mano con el arquero Nicolás Avellaneda y el arquero visitante tapó bien el remate.

Gimnasia-y-Esgrima-San-Martin-de-San-Juan-2.jpg

El primer tiempo era entretenido, donde el elenco orientado por Diego Pozo era el que más intentaba en el arco rival.

Hinchada-Gimnasia-y-Esgrima.jpg

Pero a los 40' hubo un saque lateral, los dirigidos por el Luigi Villalba armaron una buena jugada por la derecha y Franco Aguirre cedió para Rodríguez Puch, quien definió muy bien y puso el 1-0.

Gimnasia-y-Esgrima-1.jpg

En el complemento el elenco del Parque se fue con todo a tratar de empatar el partido, pero el equipo sanjuanino le cerraba los caminos con un cerrado esquema defensivo.

Un cabezazo del ingresado Tadeo Marchiori se fue por arriba del travesaño.

Pero el Lobo no pudo con el guardavallas Avellaneda y perdió el partido.

Lo que viene

Aunque aún no está confirmado, el sábado próximo a las 21 Gimnasia visitará a Chaco For Ever, por la segunda fecha de la Primera Nacional.

La síntesis:

Gimnasia y Esgrima 0: Tomás Giménez; Lucas Arce, Diego Mondino, Franco Meritello y Oscar Garrido; Matías Villarreal, Ulises Ortegoza, Brian Andrada y Matías Nouet; Santiago Solari y Joan Juncos. DT: Diego Pozo.

San Martín (SJ) 1: Nicolás Avellaneda; Pablo Aranda, Augusto Aguirre, Jonathan Bottinelli y Dante Álvarez; Martín Rivero, Damián Lemos, Matías Giménez y Franco Aguirre; Jeremías Rodríguez Puch y Juan Román Pucheta. DT: Facundo Villalba.

Gol: PT 40' Rodríguez.

Cambios: ST 8' Leandro Ciccolini por Nouet y Germán Rivero por Solari (G); 24' Francisco Ramirez por Franco Aguirre e Ignacio Antonio por Rodríguez (SM); 27' Tomás Marchiori por Juncos; 31' Sebastián Penco por Pucheta; 37' Sebastián González por Giménez (SM) y 39' Mariano Barbieri por Andrada (G)

Estadio: Gimnasia y Esgrima.

Árbitro: Pablo Giménez.

Fotos: gentileza Prensa Gimnasia y Esgrima.