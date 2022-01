Gabriel Gómez, enfocado en el clásico ante Gimnasia

https://twitter.com/CSIRoficial/status/1486378568116486145 #PrimeraNacional



Sigue la puesta a punto, esta vez en el lugar más lindo del mundo



Finalmente nuestra delegación viajará el viernes a Buenos Aires y, luego de hacer noche, el sábado aterrizará en suelo uruguayo pic.twitter.com/raujnWNmgN — Independiente Riv. (@CSIRoficial) January 26, 2022

"Estamos preparando todo para los dos partidos en Uruguay. Nos van a venir muy bien para buscar el funcionamiento que pretendemos como equipo. La verdad es que a los jugadores los veo muy bien, están entrenando con mucha intensidad, tenemos un gran plantel y con buena gente como en el torneo pasado", agregó.

Con respecto al plantel que se ha formado para esta nueva temporada, el técnico opinó: "Se está formando un grupo muy similar al del campeonato anterior y estamos con muchas expectativas esperando el inicio del torneo. Nos tuvimos que renovar y aunque la idea era mantener la base se hizo imposible por la buena campaña que hicimos y sabemos que a los jugadores les surgieron propuestas superadoras. Lo importante es que hemos podido contratar jugadores de similares características y se está armando un lindo grupo. Después el campeonato dirá para que estamos".

Sobre el Cheche Sánchez

Gabriel Gómez se refirió a la situación de Luciano Sánchez quien no arregló su continuidad en la Lepra: "El Cheche Sánchez me llamó y optó por esperar ofertas de equipos de Primera división. Nosotros lo esperamos mucho tiempo por lo que representa para el club y lo que es como persona, pero tomó la decisión de seguir esperando y no tenemos más tiempo, necesitamos traer un remplazante".

La palabra de Gabriel Gómez

