Federico Lonigro juega en Italia y tiene una cuenta pendiente en el Tomba

El rivadaviense habló de su paso por Deportivo Maipú, Dinamarca y por su frustrado pase a España, entre otros temas.

-¿Cómo te ha ido en el fútbol italiano?

-La verdad que para ser la primera vez que juego en una liga de Italia me siento muy bien y muy cómodo que es lo importante.

-¿Cómo es el club?

-Es un club que se fundó hace pocos años, institucionalmente es muy completo con mucha gente trabajando a diario para que el club crezca. El club está apostando por el ascenso a la serie D, algo que es muy difícil, pero vamos a dar todo por lograrlo.

-¿Por qué te fuiste del Tomba?

-No me fui por nada en especial, siempre busqué lo mejor para mí y mi carrera. Estaba en una edad donde quería jugar y demostrar todo lo que tenía para dar, a veces la ansiedad te juega en contra y con el tiempo me di cuenta.

-¿Recordás el día que te probaste en un club cuando eras chico? ¿Quién te acompañó?

-Sí lo recuerdo muy bien. Mi tío Matías es mayor que yo por 4 años y siempre iba a verlo jugar, creo que gracias a él fue que le insistí a mis papás para que me llevaran a algún club. Mis papás llamaron a Godoy Cruz preguntando por los horarios y días de entrenamientos. Fuimos con mi papá un martes en la mañana al club, gracias a ellos que me siguieron para todos lados hoy estoy donde estoy.

-¿Te sentiste frustrado por no poder seguir jugando en España?

-Sí me sentí frustrado porque había perdido un tiempo muy valioso para mí, pero bueno siempre tuve en mi cabeza que las cosas pasan por algo.

-¿La pasaste mal?

-No la pasé mal, era algo nuevo para mí, trataba de disfrutar cada momento y aprender de todo lo que había en ese mundo nuevo. Era un poco chico y era la primera vez que me iba de mi casa, con el tiempo empecé a extrañar un poco; pero bueno, siempre estuvo la familia para darme apoyo y fuerzas.

-¿Cómo fue tu paso por Maipú?

-La verdad que Maipu me abrió las puertas en un momento donde yo no tenía club y nadie me daba una mano, fueron siete meses muy lindos defendiendo esos colores; todo el tiempo en el club me hicieron sentir muy cómodo, desde el primer día me trataron como uno más del grupo. Me hubiese gustado jugar la Primera Nacional, pero surgió la oportunidad de viajar a Dinamarca y no lo pensé.

-¿Qué podés decir de tu etapa en Kalundborg?

-Fue muy linda experiencia la que me tocó vivir, viajé con mis mejores amigos lo que lo hacía aún mejor, en total éramos siete argentina y dentro de la cancha nos entendíamos muy bien. Hay muy buen nivel en Dinamarca, kalundborg también es un club que está en crecimiento viene de ascender dos años seguidos y espero que este sea el tercero.

-¿Cuál es tu objetivo en el fútbol?

-Mi objetivo desde chico siempre fue el mismo y es hacer una larga carrera como profesional donde sea que me toque jugar, siempre apunto a lo más alto y me gusta ganar siempre así que siempre doy lo mejor para lograr los objetivos.

-¿Qué debe tener un defensor para ser efectivo?

-Lo principal que debe tener un defensor es actitud dentro de la cancha; en mi posición se necesitan jugadores fuertes de la cabeza para darle esa seguridad que necesita un equipo.

-¿Cómo está la pandemia en Italia? ¿Hay restricciones?

-Ahora en Italia no hay restricciones, pero por lo que he leído está llegando una nueva ola de Covid así que hay que estar pendientes a las noticias y cuidarse todo el tiempo. Este tema es muy delicado hay y muy triste, esperemos que termine de una vez por todas porque no se puede vivir del todo tranquilo.

-¿En algún momento de tu carrera tuviste ganas de volver a tu casa?

-Sí, cuando estuve en España sentí la necesidad de volver a casa. Cómo te decía era chico y no había salido nunca de casa por tanto tiempo no sabía cómo manejar esa situación de extrañar.

Otros datos del marcador central

Federico Lonigro nació 15 de julio de 1999 en el departamento de Rivadavia, Mendoza.

Su familia está integrada por sus papás, Ariel (tiene 44 años) y Belen (43) y su hermana Celeste (25).

Hizo todas las divisiones enferiores en Godoy Cruz, desde los 6 hasta los 17 años.

Luego viajó a España para sumarse a un club llamado Martinec FC, donde jugó por tres meses, pero volvió a Argentina por falta de papeles. Posteriormente se sumó a Deportivo Maipú.

Viajó a Dinamarca a jugar en el Kalundborg Fc y ahora está en el Salernum de Italia.

