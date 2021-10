Iván Lopreste: tuvo una infancia difícil, juega en Dinamarca y es fanático de River

Ivan Lopreste vs Undløse 15 05 2021

Vancho (así le dicen) habló de la pandemia, de sus inicios en el fútbol y de su difícil infancia, entre otros temas.

-¿Cómo es tu actualidad en el Kalundborg?

-La verdad que estamos bien, estamos peleando el ascenso y ahora tenemos un parate de la primera mitad del torneo, así que estamos en los primeros puestos para la temporada que viene. Nos estamos afianzando más como equipo, ya que vinieron varios jugadores nuevos y otros se fueron, hemos perdido solamente un partido y empatamos otro.

-¿Cómo es la ciudad y el club?

-Es una ciudad chica, a un poco más de una hora de la capital de Dinamarca (Copenhague). Hay una fábrica de insulina de las más grandes del mundo así que básicamente la ciudad fue hecha para los trabajadores, aunque ahora tiene de todo lo que busques. El club es nuevo, el presidente formaba parte de otra institución, decidió invertir en un proyecto de traer jugadores de afuera y jugar la Superliga en un par de años.

-¿Cómo está la pandemia y las restricciones en ese lugar?

-La pandemia ya no existe acá, están o todos vacunados o se cuidan muchísimo. No existen restricciones de ningún tipo, sólo si uno quiere volar lo exigen en los aviones, en el resto de Dinamarca ya no existe el uso del barbijo. Los estadios, actividades deportivas y sociales están completas de nuevo.

-¿Fuiste el que abrió el camino la ida de otros mendocinos a Dinamarca?

-Sí, fui el primer argentino y mendocino del club, y después el equipo me permitió buscar más compatriotas.

-¿Cuando te eligieron capitán del equipo que pasó por tu cabeza y cómo llevás ese tema?

-La temporada pasada venía empujando mucho y haciendo mucho por el equipo así que me ofrecieron la cinta pero al no hablar danés se me complicaba un poco en la categoría. Cuando ascendimos la categoría de los árbitros cambió y ya pude ser capitán hablando en inglés. Es un poquito de responsabilidad el ser capitán y por ahí me estresa un poco estar tan pendiente de cualquier decisión del técnico o del presidente, pero lo disfruto y me gusta mantener unido al equipo, así seamos varios de distintos países.

-¿La vida es más tranquila que en Argentina?

-Es muchísimo más tranquila, la inseguridad casi no se ve especialmente en el pueblo. De más está hablar de la estabilidad económica y de que todo funciona.

-¿Recordás el día que te probaste en un club? ¿Quién te acompañó?

-Empecé a jugar en una Unión Vecinal en Godoy Cruz cuando tenía 10 años, y fui solo. Lamentablemente no tuve un padre que me pudiese llevar a entrenar o que me acompañe en este sueño, gracias a Dios siempre estuvo mi vieja apoyándome como más pudo. A todos los clubes que fui, incluso profesionales, siempre me manejé solo.

-¿Qué representaron Huracán y Fundación en tu carrera?

-Jugué en Huracán de chico y fueron mis primeros pasos "serios" en el fútbol, después ya estuve un tiempito más en Fundación, aunque se me complicaba un poco por el viaje que tenía de Las Heras a Godoy Cruz, pero pude debutar en la Liga Mendocina en este último club.

-¿Qué comprovincianos están con vos y cuáles estuvieron allí y se fueron a otro club?

-Conmigo juegan cinco mendocinos, Cristian Nievas (Real Mendoza), Fede Lonigro (ex Deportivo Maipú), Pablo Videla (ex San Martín), Ale y Pablo Peña (ex Reserva de Godoy Cruz). Fede y Ale se fueron a un club de Italia, y ambos Pablos a realizar unos test también en Italia. Cristian se quedó conmigo y va a renovar para el año que viene con el club.

-¿Vivís del fútbol o hacés otro trabajo?

-Por ahora vivo del fútbol, pero hay varios chicos del club que tienen emprendimientos o trabajos por ejemplo de mudanzas; si quiero hacer unos pesos extras les doy una mano.

-¿Cómo fue tu paso por Irlanda?

-Fue bastante cortito y no alcancé a afianzarme bien, al ser la primera experiencia lejos de casa fue un poco difícil y el clima no ayudó mucho para poder jugar al fútbol cómo estaba acostumbrado, pero tengo muy lindos recuerdos y algun día podría volver. Estuve jugando para Bohemians FC, que tiene plantel en primera y reserva, así que es un club muy lindo aunque el fútbol es muy diferente y me costó adaptarme.

-¿Qué extrañás más de Mendoza?

-Extraño a mi vieja, a mi familia, mis amigos, el asado, los domingos y la siesta.

-¿Cómo fue tu infancia?

-Fue un poquito difícil porque económicamente no estábamos bien, especialmente porque mi vieja tuvo que bancar a cinco hijos ella sola, pero gracias a Dios ella trabajó muchísimo para que siempre haya aunque sea una taza de yerbiado y pan en la mesa, ni hablar de comprar ropa y eso. La primera vez que me compré botines fue como a los 15 años recién. Pudimos salir bastante adelante con el famoso trueque.

