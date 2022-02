¡Escándalo! Lautaro Martínez fue acusado de escupir a un rival en el clásico Inter-Milan

"El video, rebotado en las redes sociales, no aclara ni de una forma ni de otra si realmente se trató de un escupitajo. Ciertamente, anoche no había indicios de una captura de imagen por parte de la fiscalía federal. Sin embargo, esto no excluye que los inspectores federales hayan visto y escuchado el contenido del episodio y lo hayan denunciado al juez deportivo y al fiscal federal", dijo La Gazzetta dello Sport.

El lateral francés fue expulsado sobre el final del encuentro tras pegarle a Denzel Dumfries. El ex futbolista del Real Madrid iba rumbo al vestuario tras ser expulsado e hizo gestos a la hinchada local aludiendo que no se escuchaba.

Por ello el Toro se enojó (fue reemplazado a los 69 minutos por el chileno Alexis Sánchez), se fue rumbo al túnel para pelear con el defensor y, según los simpatizantes del Milan, escupió al galo.

Hernández volvió enojado a la cancha e increpó al ex jugador Racing. Hubo un gran tumulto y la situación no pasó a mayores.

Fue multado

El Juez Deportivo de la Serie A impuso una multa de 10.000 euros a Martínez por dirigirse "repetidamente" y con "expresiones insultantes" a Theo Hernández.