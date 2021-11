En el PSG se re calentaron con Messi

https://twitter.com/TyCSports/status/1457681491849265152 #EliminatoriasEnTyCSports Messi, Di María y Paredes llegaron a Argentina para unirse a la Selección. pic.twitter.com/GNmnFN6fIN — TyC Sports (@TyCSports) November 8, 2021

La bronca de Leonardo es porque Messi, que se encuentra recuperándose de su lesión en la rodilla izquierda, no participó del partido ante el Leipzig, por Champions, y frente al Burdeos, por la Ligue 1, a modo de precaución. Y ahora, el jugador rosarino tiene previsto jugar con la albiceleste de Lionel Scaloni.

En una entrevista con el medio francés Le Parisien, Leonardo manifestó su bronca. “No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones merecen un acuerdo real con la FIFA”.

Por lo pronto, Messi, que se trató en Madrid la lesión que hace un buen tiempo lo tiene a maltraer en su rodilla izquierda, tiene como principal objetivo su participación en la Selección argentina, con el Mundial de Qatar como máximo desafío.