El PSG tiene motivos de sobra para sonreír gracias a Kylian Mbappé

mbappe2.jpg Mbappé está listo para darle una alegría a los hinchas del PSG.

De este modo, las conocidas pretensiones del Real Madrid por quedarse con los goles de Mbappé, quedarán truncas en el próximo mercado de pases.

Se espera que Kylian Mbappé, según detalló el periodista, anuncie que seguirá en el PSG, cuando concluyan las ocho fechas restantes del campeonato galo, que tiene al equipo de Mauricio Pochettino en lo más alto de la tabla de posiciones.

Hace ya un tiempo largo que en Europa daban casi por hecho el pase de Mbappé al Real Madrid. Incluso aseguraban que el delantero galo no se expresaba al respecto por respeto a su actual club.

Hace pocos días, Mbappé dejó estas declaraciones en una entrevista: “Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no le rindo cuentas a nadie. Es una elección personal. Si tomé mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y las cosas malas hice, siempre las asumí. No tengo que esconderme, no maté a nadie. Quiero tomar la mejor decisión que pueda”, afirmó.