El Barcelona busca sumar a Javier Mascherano

javier-mascherano.jpg Javier Mascherano lideró este martes una nueva práctica con la Selección argentina Sub 20, en Ezeiza.

En el club azulgrana señalan que Javier Mascherano encajaría a la perfección en el semillero del club. Además, el proyecto se adapta a la perfección con el pensamiento de Joan Laporta, actual presidente del Barcelona.

Como jugador, Javier Mascherano dejó una huella imborrable en el Barcelona. Sumado a la excelente relación que mantiene con Xavi Hernández, actual DT del primer equipo azulgrana, no es descabellado que la llegada del ex defensor de la Selección argentina, podría cristalizarse en un futuro no muy lejano.

javier-mascherano1.jpg Javier Mascherano es todo un referente, dentro y fuera de la cancha.

Javier Mascherano comenzó con su ciclo con los chicos juveniles de la Argentina en enero del 2022, luego del su trabajo en el Departamento de Metodología y Desarrollo de la AFA.