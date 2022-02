Diego Flores y su continuidad: "Tengo fuerzas para seguir"

flores Aldosivi horizontal uno.jpg

"Otra vez lo que duele el resultado, el equipo tuvo una reacción y a pesar de la derrota de local los jugadores se fueron aplaudidos por el público por la producción que hicieron y los insultos son para el entrenador y es entendible", agregó el cordobés.

Tras la finalización del encuentro, Diego Flores fue uno de los últimos en salir del campo de juego y cuando se dirigía hacía los vestuarios algunos plateítas lo insultaron y su reacción fue juntar las manos con claro gesto de perdón.

El DT de Godoy Cruz explicó esta situación: "Me pongo en el lugar del hincha que espera toda la semana para vernos jugar y ganar. El principal responsable soy yo y me siento en falta con la gente, los dirigentes y los jugadores. Esto no quita que esté muy fuerte y creo mucho en el trabajo que hacemos, estamos teniendo problemas para convertir goles".

A la hora de hacer un análisis del encuentro ante el Tiburón, Flores comentó: "Ellos en el primer tiempo llegaron una vez y convirtieron el gol, nosotros generamos ocho situaciones de gol y no pudimos meterla. Son rachas que pasan en el fútbol a nivel eficiencia, estamos en una racha negativa que tenemos que reaccionar rápidamente".