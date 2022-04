Diego Flores dejó de ser el DT de Godoy Cruz

Por lo pronto, Daniel Gato Oldrá dirigirá la práctica este lunes, cuando el Tomba regrese a los entrenamientos.

diego-flores2.jpg Godoy Cruz ya busca nuevo DT para sustituir a Diego Flores.

El Traductor, como lo apodaron en Mendoza, no terminó de convencer a la dirigencia de Godoy Cruz y, sumado a los últimos resultados, tomaron la decisión de prescindir de sus servicios en la institución bodeguera.

“No estamos llevándonos lo que somos y es porque algo no estamos resolviendo bien en el juego”, había declarado Diego Flores luego del empate 3-3 del Tomba frente a Arsenal, luego de estar 3-0 arriba en el marcador.

diego-flores.jpg Diego Flores, en el partido que igualó 3-3 frente a Arsenal, en Sarandí.

El juego de Godoy Cruz no terminaba de convencer y el ahora ex DT del Expreso armará las valijas luego de que le comunicaran que no seguirá en el cargo.

El Tomba, que no puede salir de la zona roja de los descensos, logró dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas en la presente Copa de la Liga Profesional.

Por lo pronto, los principales apuntados para dirigir los rumbos de Godoy Cruz serán Favio Orsi y Sergio Gómez, que conformarán una dupla técnica.

sergio-gomez-favio-orsi.jpg Sergio Gómez y Favio Orsi serían los elegidos para reemplazar a Diego Flores.

Cuándo vuelve a jugar Godoy Cruz

Godoy Cruz, luego del empate 3-3 ante Arsenal, reaparecerá en la Copa de la Liga Profesional el domingo 17 de abril, cuando reciba en el Malvinas a Vélez Sarsfield, desde las 14, por la 10ª fecha.