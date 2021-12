Cuatro hinchas de River murieron en un accidente cuando viajaban a Santiago del Estero

accidente-hinchas-river.jpg

El automóvil, que había partido desde la ciudad de Florencio Varela, se cruzó de carril y embistió de frente a un camión que transportaba pollos.

El sitio Santa Fe 24 indicó que los bomberos acudieron al lugar del accidente alrededor de las 10 de la mañana de este sábado. Entre los fallecidos, que quedaron atrapadas en el automóvil, se encontraba un nene de unos 7 años de edad.

accidente-hinchas-river2.jpg

“Cinco personas quedaron atrapadas en el vehículo de menor porte y cuatro murieron, entre ellas un menor que tendría entre 4 y 7 años. En tanto, la única sobreviviente fue trasladada en estado grave al Hospital José María Cullen”, indicaron.

Luego del trágico accidente, el camionero brindó declaraciones: “Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase”. Además, confesó que “venía del lado de San Cristóbal rumbo a Entre Ríos y la utilitaria desde Nelson rumbo a San Cristóbal. El conductor de la Kangoo mordió la banquina, perdió el control del volante y se cruzó de carril”.

https://twitter.com/RiverPlay_OK/status/1472290152429064192 Cuatro hinchas de #River que viajaban a Santiago del Estero fallecieron en un accidente en Ruta 4 km 20, a la altura de Nelson.



Fuerzas a los familiares y seres queridos. pic.twitter.com/FpeES3piAD — River Play Digital (@RiverPlay_OK) December 18, 2021

River vs. Colón, por el Trofeo de Campeones: hora, TV y formaciones

River buscará lograr su tercer título del año cuando enfrente a Colón de Santa Fe por el Trofeo de Campeones. El partido se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero, desde las 21.10.

La final será televisada por Fox Sports y TNT Sports, y arbitrada por Patricio Loustau, quien estará asistido por Juan Pablo Belatti y Maximiliano Del Yesso.