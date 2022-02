Cristiano Ronaldo fue criticado y tomaría una drástica decisión en el Manchester United

Cristiano-Ronaldo-Manchester-United-2.jpg

El técnico alemán Ralf Rangnick criticó a CR7, quien lleva cinco partidos sin marcar (falló un penal en la eliminatoria ante el Middlesbrough) y fue suplente en la visita al colista Burnley (igualaron 1 a 1 e ingresó faltando 23 minutos).

Cristiano-Ronaldo.jpg

"Debería marcar más goles, obviamente, porque estamos creando ocasiones, pero no ha marcado suficiente. Pero no es un problema solo con Cristiano. Pasa también con otros jugadores. No estamos anotando lo suficiente. Si ves todas las ocasiones que hemos creado, tenemos que mejorar en las próximas semanas”, dijo el DT en la conferencia de prensa.

Cristiano-Ronaldo-Manchester-United.jpg

"Ronaldo también reconoce que tiene que trabajar más duro que nunca para mantenerse en la forma requerida para jugar al más alto nivel, especialmente en el sistema favorecido por el jefe interino Ralf Rangnick, a quien le gusta que los jugadores presionen alto y duro", añadió The Sun.

Los números de CR7

El ganador de cinco Balones de Oro instaló una cámara de oxígeno en su casa para mejorar físicamente. Cristiano lleva disputados 25 partidos desde que volvió a los Diablos Rojos, en los que marcó 14 goles y dio 3 asistencias.