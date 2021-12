Campagnani: "No pensé que me iban a llamar de Gutiérrez"

El DT habló con Ovación de su nueva etapa como entrenador en el Celeste, donde fue campeón como jugador en el Clausura 2005, en un equipo conducido por el recordado y eterno Sergio Scivoletto. "He llegado a un club que está ordenado, con dirigentes que le ponen muchas ganas. Tengo a jugadores que tienen mucha jerarquía y estamos trabajando con la ilusión de poder clasificar a la siguiente etapa del campeonato. Nos tocó agarrar al equipo en el medio de un campeonato. Ahora, el domingo ante San Martín, tenemos que ganar para clasificar y sino esperar otros resultado para salir como mejor tercero", reconoció el ex defensor.

El Gringo, sobre los cambios de dirigir al Deportivo Maipú en la Primera Nacional, y estar al frente en dos categorías inferiores, aseguró: "Yo quiero trabajar, es sabido que hay diferencias en las categorías. Nosotros le ponemos el mayor esfuerzo y con el máximo profesionalismo. En Gutiérrez me tocó salir campeón como jugador, la verdad que no esperaba que me llamaran, tengo tres hijos y necesito trabajar".

Sobre su etapa en el Deportivo Maipú, Campagnani agradeció estar en ese club y admitió: "Estoy totalmente agradecido, me dieron la posibilidad de dirigir en la Primera Nacional. Hernán Sperdutti es un distinto. Cada uno sabrá lo que hizo bien y lo que hizo mal".

