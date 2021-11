¡Brasil se clasificó al Mundial de Qatar 2022!

El líder invicto de la competencia, con 34 puntos, de este modo es el cuarto ya clasificado para el venidero torneo ecuménico. Los otros tres son el anfitrión Qatar, Alemania y Dinamarca.

Por la próxima fecha, Brasil, sin Casemiro porque llegó a la segunda amonestación, visitará a la Argentina, en San Juan, el martes a las 20.30; en tanto que Colombia recibirá a Paraguay, el mismo día a las 20.

Síntesis

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro; Casemiro, Fred y Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesús y Neymar. DT: Tite.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, William Tesillo y Johan Mojica; Jefferson Lerma, Wílmar Barrios y Yairo Moreno; Juan Guillermo Cuadrado; Duvan Zapata y Luis Díaz. DT: Reinaldo Rueda.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).

Estadio: Neo Química Arena (San Pablo).

Gol en el segundo tiempo: 26m, Paquetá (B)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Vinicius por Fred (B); 9m, Gustavo Cuéllar por Mojica (C); 18m, Matheus Cunha por Gabriel Jesús (B) y Antony por Raphinha (B); 20m, Miguel Borja por Zapata (C) y Roger Martínez por Díaz (C); 32m, Luis Muriel por Barrios (C) y James Rodríguez por Muñoz (C) y 40m, Fabinho por Paquetá (B).

Amonestados: Fred, Neymar, Casemiro y Vinicius (B). Mojica, Barrios y Cuadrado (C).