Battaglia, caliente con Almendra y Varela: "Deberán hacerse cargo de lo que hicieron"

El DT tuvo un encontronazo con Almendra, quien incluso se fue antes de terminar la práctica que Boca hizo en Ezeiza, mientras que Varela fue "bajado" a Reserva durante algún tiempo porque al parecer no lo habían visto bien en su llegada al entrenamiento del lunes.

"Almendra y Alan deberán entrenarse con Reserva y acatar las órdenes que hoy me toca decidir a mí. Fueron dos situaciones diferentes, no hace falta ir más allá, no voy a dar detalles. Deberán hacerse cargo de las cosas que hicieron", sentenció Battaglia.

El entrenador "xeneize" comentó que en el club hay "una línea" que ya la hablaron "con todos". "Sabemos lo que queremos para nuestro equipo, para nuestro grupo. Cada uno que haga cosas tendrá que hacerse cargo de sus consecuencias", expresó.

Además Battaglia indicó que siempre tratan de "ayudar a todos los chicos que vienen teniendo minutos, teniendo oportunidades en Primera".

"A mí me ha tocado y no necesito que nadie me cuente cómo es la Primera de Boca. Pero como cuerpo técnico tenemos unas reglas que cumplir y acá hay que hacerse cargo de cada una de las cosas que uno hace", enfatizó tajante el DT, quien tomó estas decisiones avalado por el Consejo de Fútbol.

Si bien evitó referirse en profundidad con el caso de Almendra, Battaglia reconoció que "fue un acto de indisciplina que es complicado".

"Siempre lo quisimos ayudar, siempre dije que estamos a disposición de todos, pero uno tiene que tener también cierto límite y hay cosas que se van de la banquina. Vamos sobre un carril, el que quiera estar, bienvenido sea", explicó.

En ese sentido, Battaglia agregó que "los chicos han tenido sus oportunidades" y sostuvo que todos están "en el mismo barco", que es algo que quieren.

"A partir de ahí, los chicos tendrán su lugar y seguirán sumando para el grupo. Yo como jugador lo he vivido: me he sentido titular, a veces no, pero siempre me entrené de la misma manera", afirmó.