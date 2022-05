Agustín Verdugo y sus ganas de lograr una victoria con Independiente Rivadavia en Madryn

El jugador tras la práctica en el Bautista Gargantini habló con Ovación y aseguró: "Vamos con la intención de lograr los tres puntos, venimos siendo protagonistas, en el último partido en la derrota ante Chacarita no pudimos sostener el juego que veníamos teniendo. Ahora tenemos la chance de volver a sumar ante Guillermo Brown; frente a Chacarita perdimos por desconcentraciones nuestras, sobre el final casi lo empatamos el partido y dejamos una buena imagen".

Agustín Verdugo se ha afianzado marcando el lateral derecho. Sobre el momento que está viviendo dijo: "Hace bastante que no juego en esta posición, pero me estoy fianzando de a poco. Esta continuidad que me ha dado el entrenador me ha venido bien y esperemos hacerlo de la mejor manera frente a Guillermo Brown".

Agustin Verdugo Ind Rivadavia.jpg El sanrafaelino está pasando por un gran momento y se ha afianzado en la defensa de la Lepra. Diario UNO

Para el jugador que ha tenido un importante recorrido en el fútbol, es un paso importante jugar en Independiente Rivadavia. "Tenía muchas ganas de volver a la Primera Nacional, había estado en Nueva Chicago y después fui a jugar a Huracán Las Heras al Federal A, donde no me fue mal. Cuando me llamó Gabriel Gómez no dudé en venir, porque es un entrenador que conozco, lo tuve en Mitre de Santiago del Estero y siempre ha confiado en mí y trato de responderle en la cancha", contó.

Por último se refirió al momento que vive Gabriel Gómez con la salud de su señora Pilar. que está internada. "Sabemos que está pasando por una situación difícil, nosotros desde acá lo apoyamos y le deseamos lo mejor", dijo.

