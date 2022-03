A Scaloni no le gusta que hablen de La Scaloneta

scaloni 9 (1).jpg Lionel Scaloni no quiere que a la Selección Argentina le digan La Scaloneta

La formación tiene muchos interrogantes ya que una posible formación sería con Franco Armani o Juan Musso en el arco; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral izquierdo, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Exequiel Palacios o Manuel Lanzini en la mitad de la cancha; Lionel Messi, Ángel Di María y Joaquín Correa.

Sin dar nombres, Lionel Scaloni reconoció que Argentina se siente "cómoda con tres volantes de juego, uno vertical y dos delanteros" aunque "no todos los partidos serán como contra Venezuela".

Nueva jornada de entrenamiento para el equipo comandado por @lioscaloni en #Ezeiza.



¿Querían rock? Va ese rock, nomás

Julián Álvarez y los juveniles

Lionel Scaloni se hizo referencia a Julián Álvarez como "el hombre o chico de moda" y a los juveniles que fueron incluidos en la convocatoria.

A propósito de la chance de que Álvarez sea titular en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas, afirmó: "Nosotros lo adoramos. Que no juegue de entrada no quiere decir que no confiemos en él. Al contrario. Es un gran jugador y está a disposición como los 23 que tenemos".

En cuanto a los juveniles que citó para esta fecha FIFA, señaló que el cuerpo técnico "no mira el documento del jugador" para convocarlo: "Si pensamos que tiene nivel para jugar lo hará con 17, 18 o 35 años. El objetivo es que esos juveniles se pongan la camiseta de la mayor en el futuro", aunque admitió que ante Ecuador "si hay algún problema, acudiremos a ellos".