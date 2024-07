Fayad afirmó que Mendoza se comprometió con el RIGI "con la garantía de que no subirán los impuestos"

"Nosotros hemos adherido y la provincia asume el compromiso de cara a los beneficiarios del régimen la estabilidad fiscal y nada más. Esto significa que nosotros no vamos a aumentar impuestos. Cosa que en nuestro caso no es exclusiva del RIGI porque hace ocho años que no subimos ningún impuesto", manifestó ante la consulta de Diario UNO.

Fayad recalcó que esto es muy importante para las potenciales inversiones que puedan llegar a la provincia, pero subrayó: "La realidad es que Mendoza no aumenta la alícuota a los ingresos brutos hace ocho años. Y en el caso de sellos, lo hemos bajado en los últimos tres años. Con lo cual el compromiso que el RIGI le exige a las provincias, que es la estabilidad, en nuestro caso ya venimos dando esa buena señal a todos los contribuyentes. Por eso, no es algo exclusivo del RIGI".