Yanina Latorre volvió a explotar contra la China Suárez: "Niponita, no me vas a censurar".

Una vez más, Yanina Latorre apuntó contra la China Suárez quien la acusó de mentirosa y fue letal. "Soy libre, no me calla nadie ni nadie me dice que decir. No mando a nadie a defenderme, no filtro no opero. Manejalo niponita no me vas a censurar, vos buscas censurarme", comenzó furiosa.

yanina latorre china censura.jpg

"¿Cuál sería mi delito? ¿Mi criterio? ¿Mi opinión? Yo no formé la opinión que se tiene de vos. Esto viene desde lo de Eugenia Tobal embarazada, Pampita y el motorhome y varias más, temas que yo no inicie. La gente viene formando una opinión de vos hace varios años", siguió Yanina Latorre... "Tus laburos no los recuerda nadie", agregó luego.