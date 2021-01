Yanina Latorre vacunó a su mamá en Miami y explotó: "A los que me bardean, sóbenmela"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJlfMSvLY28%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Yani Latorre (@yanilatorre)

Sin embargo, su partida genero gran repudio e indignación entre ciertos haters que la cuestionaron por viajar al exterior en el contexto actual.

"Para los que siguen bardeando, chicos, no estoy acá en Miami porque soy famosa. Estoy porque garpé el viaje y vine, cualquiera puede irse de vacaciones. No podés entrar países cerrados como Gran Bretaña, pero acá se puede entrar” comenzó diciendo en un video desde la playa.

“Leí los comentarios de las fotos y están mal del marote… no sé si es el resentimiento o el odio. Cada uno va donde quiere y puede”, continuó y apuntó contra los políticos que imponen las medidas.

Además, Yanina reveló que en Miami, su mamá Dora recibirá la vacuna Pfizer, explicó el proceso y apunto contra los que la criticaron por esta decisión.

"A los que me bardean, sóbenmela chicos”, comenzó diciendo en un nuevo video desde la playa.

“Estoy acá porque se me canta la garompa. No le debo guita a nadie. La facturo sola. Estoy podrida de leer pelotudeces en Twitter. No estoy mintiendo, no tengo necesidad de mentir. Y me vine de vacaciones porque acá hay más distancia que en Argentina chicos. En Argentina están todos uno arriba del otro, y acá está lleno de gente divina que la estamos pasando bomba”, expresó sin filtros Yanina.