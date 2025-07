yanina nazarena velez Yanina Latorre se cruzó con Nazarena Vélez: "¡No te lo voy a permitir!.

"Te quiso lastimar, ella siente que vos la lastimás", siguió Nazarena Vélez pero Latorre fue contundente: "Yo cuando digo que tengo data no quiero lastimar a nadie, me estás comparando con Fernanda y no te lo voy a permitir, Nazarena".

El descargo de Yanina Latorre contra Fernanda Iglesias

Fernanda Iglesias incluso mostró las llamadas que recibió por parte de Diego Latorre y Yanina Latorre no se lo dejó pasar. “Esto te grafica, Fernanda, o sea, porque vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron y a vos te desestabiliza el cuerno porque tenés un problema con el cuerno. ¿Crees que a mí me pasa lo mismo? Me chupa tres hue...., seguí buscando para lastimarme. Encima sos tan mediocre, pero tan mediocre, que vos misma públicamente contás que extorsionás y amenazás”.

YANINA LATORRE RESPUESTA FERNANDA IGLESIAS

“¿Sabés lo mediocre que hay que ser para estar cuatro días para 150 mil seguidores pedorros amenazando a un tipo? Porque al que amenazaste fue a Diego Latorre. Seguramente al que le preocupa que la gente sabe con quién cog... o no cog... es a Diego. A mí me chupa tres ca a la vela", el dijo furiosa.

"A mí me funciona esta familia, ¿y vos quién sos para decidir que mi familia deje de funcionar o que mis hijos ahora estén sufriendo porque vos sos una pobre pel... fracasada que no llegaste a nada? Contamos que te peleaste en un camarín.... Lo que les hiciste al Chato y Lourdes. ¿Quién sos?", siguió Yanina Latorre en SQP.

Yanina Latorre tomó una drástica decisión sobre su futuro en LAM

Yanina Latorre habló con Marcela Tauro en Infama y dio detalles de la interna del programa. El viernes por la noche, Marixa Balli se despachó contra Ángel de Brito y Yanina Latorre mostrándose de lo más ofendida por no ser elegida para reemplazar al conductor.

En comunicación con Marcela Tauro, Yanina reveló que se sorprendió con el enojo de Marixa. Además, la rubia desmintió los rumores sobre su salida de LAM.

"¿Es verdad que te quedas solo en SQP y te vas de LAM?... Se dice que te ofrecieron propuestas de varios canalels", preguntó Marcela Tauro. "No no es verdad. Tengo contrato con América por tres años más", dijo Yanina Latorre quien aseguró que seguirá acompañando a Ángel de Brito.