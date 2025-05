Yanina Latorre redobló contra Maradona: "Le cambiaba el pis a los chicos de las inferiores"

"Yo nunca lo quise y el a mi tampoco", siguió y redobló. "Maradona cuando le daba el dopping positivo le cambiaba el pis a los chicos de las inferiores. Habló de todo el mundo, se la agarraba con todos", agregó.

Yanina Latorre se cruzó con Dalma Maradona

En medio de las repercusiones por los dichos de Gonzalo Valenzuela sobre los argentinos y Diego Maradona, Yanina Latorre se cruzó con Dalma Maradona y liquidó al futbolista.

En LAM, Yanina Latorre acusó a Dalma de hacer un drama de lo sucedido con Valenzuela y volvió a apuntar contra Diego Maradona destrozándolo como nunca antes. "Me parece nefasto, me peleé con Diego en vida y lo mantengo".

yanina latorre maradona.avif

"Sos hija de un tipo pedófilo, se acostaba con chicas cubanas de 14 años, se drogaba y nunca reconoció a un hijo. Estoy hablando de tu papá no de vos", dijo Yanina.

"El padre los escupió a todos. Pienso mal del padre, Maradona me llamaba para putearme. Era un mal tipo, con Claudia me saco el sombrero pero no me gusta Maradona", siguió Yanina Latorre firme con su posición.

El impactante descargo de Yanina Latorre tras ser acusada de engañar a Diego Latorre

Morena Rial prendió fuego Instagram publicando una serie de stories donde aseguraba que Yanina Latorre engañó a su marido Diego Latorre.

"Yanina le habría sido infiel a puntita desde hace varios años. Dejaba su camioneta estacionada en Jumbo Pilar y se cruzaba a otro auto donde la esperaba... AMPLIAREMOS", escribió Morena Rial en el posteo que paralizó las redes.

morena rial diego latorre yanina.jpg

Si bien la respuesta de Yanina Latorre se hizo esperar, la rubia usó su programa Salvese quien Pueda para contestarle a Morena Rial redoblando la apuesta y negando todas sus acusaciones.

“¡More! No tengo un amante, tengo diez. Camioneta no tengo, a Jumbo no voy, y cojo sin parar pero no salgo chorear con un bebé en brazos”, dijo irónica apuntando contra Morena Rial.