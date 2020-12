Yanina Latorre sobre la presencia de Lola Latorre en otra fiesta: "Cada vez que va, en lo del novio hay 20 o 40 personas"

"¿Está yendo a muchas fiestas clandestinas?”, la pinchó Ángel.

“Sí, la mando yo”, le retrucó.

“¿Qué, una vez por semana?”, siguió el picante diálogo.

“No, seguido. ‘Decime en cuál estás, avísame si llega la Policía y voy’”, dijo Yanina, muerta de risa.

“¿Y no la pescó la Policía como la otra vez? No, ¿No fue notificada? ¿De qué te reís? Está Ulises subiendo todas las fotos otra vez”, le dijo Ángel.

“Ay, está obsesionado. Cada vez que va a la casa del novio, en el jardín, hay 20 personas, 40… ¡Después del velorio de Maradona, por mí! No va a aparecer la Policía, la denuncia, nada. Amo. Y también no sé si está bien o está mal, juega al fútbol femenino, no sé si eso es clandestino”, pudo contestar finalmente Latorre.