¡Al límite! El accidente hot de Charlotte Caniggia mientras cantaba en vivo

Si bien no llegó a quedarse totalmente desnuda, al terminar su interpretación Ángel de Brito trató de ponerle humor a la situación y lo asoció con la sorpresa que habían prometido previamente Charlotte y su compañero pero a Nacha Guevara no le gustó para nada.

“¿Esa era la sorpresa?”, preguntó, extrañado, Ángel de Brito. "El topless”, aclarararon haciendo referencia a lo sucedido.

“No anuncien una sorpresa que no va a suceder, es mejor no decir nada”, respondió Nacha Guevara a la que de entrada no la convenció la previa, pero no se había dado cuenta del percance.

“Lo que intentamos hacer fue cambiar el contexto hospitalario, alegrar a los enfermos”, trató de explicar el coach.

“Muy poco apropiado para esta época. No va”, fue la marcada de devolución de Nacha Guevara, a la que no le gustó nada.