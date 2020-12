La explosiva foto de Flavia Palmiero en bikini diminuta a los 54 años: "Sin complejos"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIY2CFoJbGD%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Flavia A Palmiero (@flapalmiero)

"Me dicen cosas peores, horribles, los haters siempre dicen cosas. A veces las mujeres me miran y unas me dicen ‘ay, estás recontra operada’, y otros me dicen ‘uh estas echa bolsa’ ¡Pónganse de acuerdo! pero son muchos más los que me dicen cosas lindas”, aclaraba la actriz entrevistada por Catalina Dlugiz.

"Yo la remo, le pongo mucha garra pero a todos nos va llegando el tiempo y la edad y las diferencias en nuestros cuerpos. Yo no tuve crisis de la edad hasta los 49, que me impresionó un poco que se venía el 5 adelante. Pero no lo vivo como una exigencia el mantenerme joven, quiero estar bien, tengo una vida sana, me cuido… De operaciones, solo me operé las lolas, y en la cara no tengo nada, solo me cuido, me hago tratamientos, hago una vida saludable y mantengo mi imagen lo mejor posible porque es mi profesión”, explicaba Flavia.

Orgullosa de su cuerpazo, Flavia publicó una nueva imagen donde se la ve luciendo una bikini animal print súper sexy. "Así estamos. !! Llegamos a diciembre y estalla el verano. La naturaleza. La esperanza La ilusión Los sueños Mucho por seguir. ! El amor. Y los proyectos q este años nos sorprendió con cambios Con angustias y oportunidades. Con pérdidas. Y mucho más", escribió junto al posteo.