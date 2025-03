Yanina Latorre festejó sus 57 con todo: qué famosos dijeron presente

Todos ellos dijeron presente a los 57 de Yanina Latorre, así como también figuras como Pepe Ochoa, Lizardo Ponce, La Barby, Laura Ubfal, Fede Popgold, Baby Etchecopar, Karina Iavícoli, Caro Baldini, entre otras.

yanina latorre angel de brito.avif Yanina Latorre festejó sus 57 con todo: qué famosos fueron invitados.

Yanina Latorre liquidó a Morena Rial

Tras el anuncio de su ingreso al mundo del streaming, Morena Rial criticó a Yanina Latorre y la conductora no se quedó callada contestándole sin anestesia.

"¿Qué opinas de lo que dijo Yanina Latorre de tu papá en su programa? le preguntó un usuario en su cuenta de Instagram y Morena Rial fue por todo: "No miro su programa, para escuchar a una abuela medio demente me voy a un geriátrico", escribió picante.

yanina morena.webp

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre atendió a Morena Rial en su programa Salvese quien Pueda y fue letal. "Yo no robo, vos viniste a LAM y te quedaste con las carteras de Estefi Berardi y La Enana Feudale. El apellido Latorre lo amo. Vos tenés el de Rial y no te sirvió para una v.... porque tu papá ha sido groso y es un gran periodista", comenzó diciendo Yanina.

"Vos dijiste que no estás par atender una caja de un supermercado y preferiste salir a afanar. Yo soy panelista, conductora de mi programa, pero no afano y no necesito que mi marido me vaya a a sacar a la cárcel", siguió indignada hablando de Morena Rial.