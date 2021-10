Yanina Latorre denunció que le quisieron pegar en la calle

La panelista que estuvo invitada en el programa de Mirtha y nacieron los rumores de que se operó, aclaró que todo se originó cerca del Obelisco, cuando el semáforo cambió de rojo a verde pero el auto que estaba delante de ella no avanzó y la mujer se bajó del asiento del acompañante. “Me gritó de arriba a bajo y le empezó a dar golpes al auto. Estoy yendo a laburar y ellos en verde, en el medio de la calle. El marido que es un tipo de pelo blanco, me insultó y entre los dos me querían pegar”.

“Entendí que estaba psiquiátrica y empecé a tocar más fuerte la bocina, lo reconozco. Ella me grita: ‘la calle es un quilombo, yo sé que estás nerviosa’. Yo no, la nerviosa era ella. Yo quería llegar al trabajo. Se bajaron del auto y me quisieron pegar”, denunció la panelista en Los Ángeles de la Mañana.

“Da la vuelta, me golpea al vidrio y me dice ‘bajate, bajate’. Yo seguía sentadita y seguía tocando bocina. El tipo cuando ve este cuadro de situación se baja y viene también a atacarme”, agrega mientras cuenta que comenzaron a golpearles en el capot. Latorre pudo zafar de la situación subiéndose a la vereda aunque luego los siguió para filmarlos y rastrear la patente.

La panelista no quiere que el ataque quede impune y ya pidió las cámaras de seguridad de la zona para radicar la denuncia e identificar a los agresores.