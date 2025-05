Yanina Latorre aniquiló a Marcela Feudale: "¡Sos una conc..., peroncha violenta!".

"Yo a Diego Latorre lo conocí por su amorío con Zulemita Menem", dijo Marcela Feudale en BONDI, además de defender a Dalma y Gianina Maradona. Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre salió con los tapones de punta. "Sos jodida, enana. Cómo te gusta subestimar a mi marido. Sos una conchu... Te grafica como persona. Por eso nunca saliste de reidora de Tinelli".

"Sos violenta además de todo... Peroncha y violenta. No tenés por qué involucrarte en esto, lo que pasa es que tenés un problema de ideología conmigo y no me podés ganas ninguna discusión", siguió luego de que Marcela dijera que le pegaría un sopapo si opinara de su padre.