El llamativo festejo de Luciana Salazar por el nuevo papa estadounidense.

Luciana Salazar se quedará con el trabajo millonario de Wanda Nara

Tras la polémica incorporación de Wanda Nara a Only Fans, aseguran que Luciana Salazar será quien ocupe su lugar en la plataforma Divas Play.

Wanda Nara fue elegida para ser la embajadora a nivel internacional de Divas Play, sin embargo, la rubia se hizo un perfil en Only Fans inclumpliendo las pautas del contrato.

luciana salazar trabajo.avif

En medio de todo esto, Laura Ubfal reveló que Luciana Salazar, quien años atrás fue representante de Playboy, fue elegida por la plataforma para ser la nueva estrella.

Según la periodista, Luciana Salazar ya hizo todas las sesiones fotográficas y su contenido erótico estará disponible a a partir de junio.

Cuánto gana Luciana Salazar por mes: "Es monotributista y..."

Yanina Latorre reveló cómo se gana la vida Luciana Salazar y la mandó al frente sobre sus llamativos contratos y sueldos a lo largo de los años.

"A vos te pagaban por tuitear, vos ibas con los políticos de un lado al otro. Cuando ibas al piso del Bailando no sostenías una frase, no tenías un vocablo parecido a lo que tuiteabas", arrancó Yanina Latorre sobre el paso de Luciana Salazar en el Bailando.

yanina luciana salazar trabajo.avif

Además, Yanina Latrote investigó los contratos laborales de Luciana Salazar y sorprendió explicando que la rubia es monotributista. Tengo todos los papeles. Es monotributista. Categoría A, la más baja: 650 lucas por mes. Explicame cómo paga el botox, la casa, el Chateau, Nordelta, el pasaje de avión".

"Tu último contrato fue en el 2023 y cobraste 23 mil pesos. Te dan de alta y baja el mismo día. Voy a hacerle un seguimiento. Desde el 2016 para atrás viviste del agua. Soy contadora Luciana Salazar, tengo todo y me voy a dedicar a estudiar tus contratos laborales. ¿Quién te cubre? No me rompas más las pelotas”, concluyó Latorre.