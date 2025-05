luciana amante brancatelli.jpg Filtran la lista de famosos con los que estuvo la amante de Diego Brancatelli: ¿lo engañó?.

"Matías Alé fue pareja blanqueada de Luciana, pero “antes de que se comprometiera con Martina Vignolo”, aclaró Angie Balbiani en Puro Show. El Tucu López también habría tenido algo así como también Locho Loccisano, el participante del Hotel de los Famosos.

La palabra de Luciana Elbusto

En medio de todas las repercusiones, Luciana Elbusto habló con Paparazzi y negó los rumores. "Es todo mentira”. Así “Está todo en manos de mi abogado Juan Pablo Fioribello y su estudio”, le dijo a la revista.

Además, Luciana aseguró que se trata de una amistad y no de un amor clandestino.“Sí tengo una buena relación con él, una amistad, a pesar de nuestras diferencias ideológicas. “Hemos compartido algunos momentos”, reconoció.

Yanina Latorre mostró los chats sexuales de Diego Brancatelli con su amante

En twittter, un usuario compartió los chats que el community manager de la periodista le mandó exponiendo su relación clandestina con Diego Brancatelli. "Este chico, que es Diego Álzaga Unzué, puso: 'Señores, estos son los DM que Brancatelli le manda a su amante y quería evitar que se difundan. Ahí tienen al 'faro moral que da clases de familia'. Vean'", arrancó explicando Yanina Latorre.

"Ellos, obviamente, ya salieron a decir que son fake, que están hackeados. Son chats de Instagram", siguió Latorre. "Ella es muy sexual, parece. 'Si Jesús murió en la cruz clavado, podés clavarme también aun en Semana Santa'".

"'¿De Cristo?', le pone él. 'Sí, te clavo cuando podamos. Igual, posta, se me eriza la piel de recordar cómo te la comí, cómo te sentaste arriba, cómo entré, como acabé adentro tuyo, los pechos pegados, transpirados, esa boca que necesito cinco besos'", continuó leyendo el chat Yanina. Y agregó: "'Me quedé pensando en lo rica que estabas, con qué ganas te la comí, me podría quedar una hora, literal, una hora por cronómetro".