Tras los chats sexuales con otra mujer, habló la esposa de Diego Brancatelli

Lejos de confirmar una crisis o separación, la también periodista confirmó que sigue en pareja con su marido. "¡No estamos separados! ¡Hay mucho amor y 2 hijos hermosos!", le dijo al portal.

Los secretos detrás del romance oculto de Diego Brancatelli y su amante: "Están hace 10 años"

Yanina Latorre revolucionó la pantalla de Salvese Quien Pueda al mostrar los chats sexuales entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto y contó comenzó su historia clandestina.

"Todos hablan y parece que esta chica, que es la amante de él hace más de diez años, habla mucho en sus lugares de trabajo, y todos sus compañeros saben todo. Ella se hizo una casa en Luján, él iba, hablaba con los obreros de la casa, la acompañaba, los vieron mucho por Luján. Pero ellos decían que laburaban juntos, que eran amigos", relató Yanina Latorre sobre la exposición pública que hacían los amantes de su relación.

"Son los dos fánaticos de Boca, van mucho a la cancha con los hijos, se escriben en los posteos. La pasan bien juntos, pero siempre fue una amistad rara, que el domingo vaya a la cancha con ella y no con la mujer y los hijos, es extraño... pero bueno, cada familia es un mundo", sumó.

Las conversaciones hots entre Diego Brancatelli y su amante

En twittter, un usuario compartió los chats que el community manager de la periodista le mandó exponiendo su relación clandestina con Diego Brancatelli. "Este chico, que es Diego Álzaga Unzué, puso: 'Señores, estos son los DM que Brancatelli le manda a su amante y quería evitar que se difundan. Ahí tienen al 'faro moral que da clases de familia'. Vean'", arrancó explicando Yanina Latorre.

"Ellos, obviamente, ya salieron a decir que son fake, que están hackeados. Son chats de Instagram", siguió Latorre. "Ella es muy sexual, parece. 'Si Jesús murió en la cruz clavado, podés clavarme también aun en Semana Santa'".

"'¿De Cristo?', le pone él. 'Sí, te clavo cuando podamos. Igual, posta, se me eriza la piel de recordar cómo te la comí, cómo te sentaste arriba, cómo entré, como acabé adentro tuyo, los pechos pegados, transpirados, esa boca que necesito cinco besos'", continuó leyendo el chat Yanina. Y agregó: "'Me quedé pensando en lo rica que estabas, con qué ganas te la comí, me podría quedar una hora, literal, una hora por cronómetro".