La amante de Diego Brancatelli rompió el silencio y no se guardó nada.

Además, Luciana aseguró que se trata de una amistad y no de un amor clandestino.“Sí tengo una buena relación con él, una amistad, a pesar de nuestras diferencias ideológicas. “Hemos compartido algunos momentos”, reconoció.

Yanina Latorre mostró los chats sexuales de Diego Brancatelli con su amante

En twittter, un usuario compartió los chats que el community manager de la periodista le mandó exponiendo su relación clandestina con Diego Brancatelli. "Este chico, que es Diego Álzaga Unzué, puso: 'Señores, estos son los DM que Brancatelli le manda a su amante y quería evitar que se difundan. Ahí tienen al 'faro moral que da clases de familia'. Vean'", arrancó explicando Yanina Latorre.

"Ellos, obviamente, ya salieron a decir que son fake, que están hackeados. Son chats de Instagram", siguió Latorre. "Ella es muy sexual, parece. 'Si Jesús murió en la cruz clavado, podés clavarme también aun en Semana Santa'".

"'¿De Cristo?', le pone él. 'Sí, te clavo cuando podamos. Igual, posta, se me eriza la piel de recordar cómo te la comí, cómo te sentaste arriba, cómo entré, como acabé adentro tuyo, los pechos pegados, transpirados, esa boca que necesito cinco besos'", continuó leyendo el chat Yanina. Y agregó: "'Me quedé pensando en lo rica que estabas, con qué ganas te la comí, me podría quedar una hora, literal, una hora por cronómetro".

Brancatelli habló del cepo al dólar y Yanina Latorre lo liquidó: qué la enfureció

Brancatelli se cruzó con Mariana Brey mientras debatían por el fin del cepo al dólar y Yanina Latorre lo destrozó por sus comentarios criticando el levantamiento de las restricciones.

"Brancatelli tuvo un cruce al pedo con Mariana Brey, está enojado porque se sacó el cepo al dólar. Solamente un loco puede enojarse porque no hay más cepo y la gente puede disponer libremente de su dinero", arrancó furiosa Yanina Latorre.

"Dice que la gente no tiene ahorros, pero ¿el no puso un supermercado chino con sus ahorros?" siguió. "El tenía la expectativa de que el dólar explotara que se fuera a la mier..., que nos fuera mal a todos", agregó su compañero de radio Eduardo Noriega.

"Eso es lo que no entiendo de los anti gobierno. Porqué vas a desear que se vaya el dólar a la m...., no lo entiendo, si se va a el también le iría mal" cerró Yanina Latorre indignada.