¡Ya hay foto! Cande Tinelli se sumó a una plataforma para adultos: "Tengo ..."

Fue la misma Cande Tinelli quien anunció su nuevo proyecto con una impactante foto en su cuenta de Instagram.

"Es un hecho. Tengo OnlyFans", escribió junto a una explosiva selfie dejando los tatuajes de su cara en primer plano.

cande tinelli only fans.jpg

Te puede interesar: "¡Uff si las ve tu suegra!", la tremenda foto de Stefi Roitman y su hermana Chantal en súper cavadas

Cande Tinelli fue censurada por Instagram

Cande Tinelli publicó una imagen mostrando su sideboob y fue censurada por Instagram.

Lejos de dejarlo pasar, la novia de Coti recogió el guante y explotó con un descargo sin filtros apuntando contra todas las mujeres que la cuestionan y critican.

cande censurada 2.webp

La furia de Cande Tinelli

"Quiero hacer un descargo hacia instagram y todas las mujeres porque sé que viene de las mujeres que me censuran las historias porque se ve medio centímetro de la rayita de la teta, ni siquiera el pezón. Es una locura. Las mujeres están sacadas y se que las denuncias vienen de las minas”, comenzó.

"Somos unas sacadas y estamos todas contra todas en vez de apoyarnos o hacernos que nos apoyamos. Constantemente recibo bardeos de minas porque dicen que mi cara es de plástico, que estoy toda operada, que no se que, y no se qué…”.

“Estoy muy cansada de esto y me parece cualquiera. Quiero que las minas que son así me dejen de seguir y no me rompan más las dos tetas. Yo no tengo ningún problema en decir que me hice en la cara”, agregó cansada de los comentarios negativos.

Le dijeron que estaba operada y Cande Tinelli estalló

Una follower le dijo que estaba todo operada y Cande Tinelli decidió responder con un descargo que días antes subió Jimena Barón.

Sin pelos en la lengua, Cande Tinelli se refirió a la críticas y pidió más apoyo entre las mujeres.