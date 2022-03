¿Y Stefi? Las tremendas pruebas que comprometen a Ricky Montaner: "Está en cul... y las mira"

Stefi Roitman regresó a Buenos Aires. A través de sus redes la top ha subido fotos donde se mostró saliendo con amigas y muy concentrada en sus proyectos laborales.

Ricky, por su parte, continúa con sus compromisos musicales junto a su hermano Mau Montaner.

Te puede interesar: "¡Uff negra hermosa!", Ángela Leiva se puso el que tenía agujeritos y explotó todo

Ricky Montaner likea a otras famosas

En Socios del Espectáculo volvieron a hablar de los rumores de crisis y mandaron al frente al hijo de Ricardo Montaner.

De acuerdo a Rodrigo Lussich, el joven no oculta su interés en otras mujeres a las que suele likear y seguir en Instagram.

ricky montaner likes.webp

"Estamos en condiciones de afirmar que descubrimos mirando historias de otras chicas a Ricky Montaner, el marido de Stefi Roitman”.

“A ver, vamos a mostrar las pruebas. La chica pone historias, las mira Ricky. Una chica pone historias, las mira Ricky. Otra chica, en cuolo, pone historias, las mira Ricky. Otra chica pone historias, las mira Ricky. Otra chica en culo pone historias, las mira Ricky. Otra chica pone historias y le gusta a Ricky. Esta rubia pone historias y le gusta a Ricky. Esta chica con el perro pone historias y las mira Ricky. Pone una foto en un balcón me dio en pelotas y en una piscina, le gusta a Ricky. Y esta que también está en culo, le gusta a Ricky”, cerró picantísimo mostrando los likes del esposo de Stefi Roitman.

¿Ricky Montaner y Stefi Roitman en crisis por Brianda Deyanara?

El cantante, revolucionó las redes al publicar fotos junto a la Brianda Deyanara, cantautora colombiana furor en su país también por su perfil tiktoker.

En la imagen se lo ve abrazando a la colombiana junto a Mau Montaner.

"Mi bebes", escribió Brianda junto a la publicación que revolucionó a los fans de Stefi Roitman.

ricky brianda.webp

La relación de Stefi Roitman y Marlene Montaner

Según varios trascendidos, la situación entre Stefi Roitman y Marlene no sería la mejor y esto habría quedado evidenciado en la fiesta del casamiento.

Sin embargo, Stefi Roitman visitó un programa radial y desmintió todos los rumores asegurando que tiene una gran relación con todo el clan Montaner.

"Ya me parece demasiado, no sé cuán interesante es. La gente debe estar harta de leer tanta falacia, se dicen cosas que no son verdad. No me puedo llevar mejor con la familia de mi marido”, señaló sobre las versiones que aseguran que no se pueden ni ver con Marlene.

"Me contengo mucho, me encantaría responder, pero después lo que primero dicen es: 'Stefi respondió'", cerró contundente sin querer dar más detalles.