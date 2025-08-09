julieta cardinali furriel ¿Y Pampita? Joaquín Furriel infraganti a los besos con famosa actriz.

Segun revelaron en Los Profesionales de Siempre, Joaquín Furriel y Julieta estuvieron a los besos en un famoso café ante la vista de todos los presentes. “No tengo la confirmación de que sean novios, pero sí de que hubo besos apasionados”, dijo Debora Damato.

Pampita de fiesta con Miguel Ángel Silvestre

Pampita se mostró con Miguel Ángel Silvestre y estallaron las redes. La top que hace pocas semanas confirmó su separación del empresario Martín Pepa armó las valijas y viajó a Europa.

Como todas las temporadas, Pampita se alejó del invierno argentino y desembarcó en las playas de Ibiza acompañada por todas sus amigas.

Además de causar sensación con sus posados en microbikini, Pampita ha asistido a las fiestas más tops de Ibiza, sorprendiendo a sus followers con sus compañías masculinas.

PAMPITA MIGUEL ANGEL SILVESTRE

Ahora, Pampita presumió su soltería de fiesta con Miguel Ángel Silvestre, el actor español quien también se habría separado recientemente.

La separación de Pampita y Martín Pepa

Según trascendió en las primeras versiones, fue Pepa quien decidió ponerle final a la relación debido a la distancia.

Incluso salió a la luz la identidad de una supuesta tercera en discordia entre Pampita y Martín Pepa aunque, la modelo estaría decidida a reconquistar al empresario.

"Pampita le imploró llorando volver por favor y él, muy educado, le dijo que por favor lo deje de llamar”, dijo el periodista Gustavo Méndez sobre el pedido de la modelo a Pepa.

amante martin pepa pampita

No hay vuelta para Martín Pepa y Pampita. No hay reconciliación”, expresó el panelista, dejando boquiabiertas a sus compañeras. “Está decidido y obviamente le pregunto a mi fuente, y con esto cierro, que no le fue infiel a Pampita. Pero sí que ya tenía algunas mujeres cocinadas. Perdón, son palabras textuales del entorno de Martín Pepa”, cerró.