¿Y Pampita? Joaquín Furriel infraganti a los besos con famosa actriz.

Tras las comentadas fotos de Pampita en Ibiza con famosos actores, en Infama lanzaron un fuerte rumor sobre la situación sentimental de la modelo con Joaquín Furriel.
"Me contaron que se estaban escribiendo, cómo llegó a ella, no sé, yo fantaseo que fue por Instagram... Es muy amoroso, simpático"; "A mí me dijeron que está muy entusiasmado, pero solo hay conversaciones", explicaba Marcela Tauro en Infama.
A pesar de estas versiones, en las últimas horas trascendió que Joaquín Furriel estaría iniciando algo con Julieta Cardinali, ex de Andrés Calamaro.
Segun revelaron en Los Profesionales de Siempre, Joaquín Furriel y Julieta estuvieron a los besos en un famoso café ante la vista de todos los presentes. “No tengo la confirmación de que sean novios, pero sí de que hubo besos apasionados”, dijo Debora Damato.
Pampita se mostró con Miguel Ángel Silvestre y estallaron las redes. La top que hace pocas semanas confirmó su separación del empresario Martín Pepa armó las valijas y viajó a Europa.
Como todas las temporadas, Pampita se alejó del invierno argentino y desembarcó en las playas de Ibiza acompañada por todas sus amigas.
Además de causar sensación con sus posados en microbikini, Pampita ha asistido a las fiestas más tops de Ibiza, sorprendiendo a sus followers con sus compañías masculinas.
Ahora, Pampita presumió su soltería de fiesta con Miguel Ángel Silvestre, el actor español quien también se habría separado recientemente.
Según trascendió en las primeras versiones, fue Pepa quien decidió ponerle final a la relación debido a la distancia.
Incluso salió a la luz la identidad de una supuesta tercera en discordia entre Pampita y Martín Pepa aunque, la modelo estaría decidida a reconquistar al empresario.
"Pampita le imploró llorando volver por favor y él, muy educado, le dijo que por favor lo deje de llamar”, dijo el periodista Gustavo Méndez sobre el pedido de la modelo a Pepa.
No hay vuelta para Martín Pepa y Pampita. No hay reconciliación”, expresó el panelista, dejando boquiabiertas a sus compañeras. “Está decidido y obviamente le pregunto a mi fuente, y con esto cierro, que no le fue infiel a Pampita. Pero sí que ya tenía algunas mujeres cocinadas. Perdón, son palabras textuales del entorno de Martín Pepa”, cerró.