Wanda Nara y Martín Migueles en crisis: "No quisieron..."

serie wanda 1 Yanina Latorre revelo que está pasando entre Wanda Nara y Martín Migueles.

“Algo rari hay ahí. Se fueron separados y Wanda y Migueles no quisieron dar notas. Yo la conozco a Wanda y cuando ella te deja una semana sin postear del novio, aunque se pelearon. Por ahí una peleita, una cosita”, siguió sobre la interna en la pareja.

¿Wanda Nara y su ex amante en la misma ficción?

Wanda Nara y Agustín Bernasconi, el elegido para interpretar al galán de la serie vertical de la rubia habrían tenido una relación oculta meses atrás.

“Tuvieron un romance, lo elige Wanda, lo hace para joder a Icardi, porque fue con el que lo agarró cuando estuvo con la China”, aseguró Yanina Latorre en SQP.

La conductora dio detalles escandalosos del romance que habría enfurecido a Mauro Icardi. “Se habló de un rumor entre ellos. En el 2021, Icardi descubrió que hablaban hot y le encontró fotos del pibe desnudo en el teléfono de Wanda, después pasó lo de la China y nunca se llevó a cabo el encuentro”,.

“Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, dicen que concretó, que garcha…”, disparó sin filtro a lo que su panelista Majo Martino respondió contundente. “Te lo confirmo, ellos estuvieron. No de buena fuente, de muy buena”.

WANDA NARA AGUSTIN BERNASCONI.jpg Wanda Nara tendrá a un ex amante como galán de su novela.

Además, Ángel de Brito confirmó la relación entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi y reveló que el actor conoció a sus hijas con Mauro Icardi.

“Hubo un encuentro y veremos cómo sigue todo. Fue al Chateau Libertador y las hijas de Wanda lo saludaron y después Wanda lo saludó de otra manera”, decía De Brito.

“Sabés cómo debe estar Mauro Icardi cuando ve estas cosas… Yo creo que Wanda se los garcha solamente para que se sepa y que Icardi explote”, sentenciaba el conductor.