Wanda y L-Gante se separaron: ¿quién le puso fin a la relación?

“Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”, expresó la mediática tras haber realizado una serie de escraches a su ex pareja Mauro Icardi.

Por otra parte, el músico fue contundente con su comunicado: "Esta novela ya fue, termínenla sin mí", dejando en claro que no tiene intenciones de seguir con el tema y que no ofrecerá aclaraciones ni explicaciones adicionales.

¿Quién tomó la decisión?

Según detalló la instagrammer Pochi en, Puro Show, la pareja no tenía planes de terminar e incluso, “se iban a juntar después de este viaje” que realizó Wanda a Punta del Este.

“Esa es la versión que tengo por el lado de Wanda. Y yo te digo que hablé con Elián y, por lo que hablé, él me dio a entender que no sabía que iban a ponerle un punto final a esta relación”, contó Pochi de la cuenta Gossipeame.

Finalmente, la influencer y amiga de la empresaria reveló que fue Nara quien tomó la decisión: “Fue decisión de Wanda”.