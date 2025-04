Wanda Nara podría perder el manejo de sus redes sociales por no cumplir con las multas y dictámenes impuestos por la justicia para la revinculación de sus hijas con Mauro Icardi.

WANDA NARA ONLY FANS.avif Wanda Nara se quedaría sin redes y fue por más: foto en bikini y debut en ¿Only Fans?.

Lejos de amedrentarse, Wanda Nara redobló la apuesta anticipandose al posible cierre de su cuenta de Instagram debutando en la plataforma Only Fans. “Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en Only Fans. Yo nunca me caigo, tomo envión”, escribió picantísima.